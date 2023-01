Der Schnee kommt zurück in die Landeshauptstadt

Wetter in Stuttgart

In der Nacht zum Mittwoch soll es in Stuttgart schneien (Archivbild).

Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass es zur Mitte der Woche Schnee in Stuttgart gibt. Autofahrer müssen sich auf Straßenglätte einstellen.















Nach zuletzt milderen Tagen und Wochen kommt nun der Winter zurück nach Stuttgart. So rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) diese Woche sogar mit Schnee. Während es zum Wochenbeginn mit acht Grad noch relativ mild ist (ab Montagnachmittag soll es regnen), sinken die Temperaturen im Laufe des Dienstags immer weiter nach unten. In der Nacht zum Mittwoch und am Morgen ist dann vor allem für Autofahrer Vorsicht angesagt.

Am Wochenende wieder sonniger

Laut DWD-Sprecher Thomas Schuster soll es in der Landeshauptstadt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bis zu drei Zentimeter Neuschnee geben – inklusive akuter Glättegefahr.

Hoffnung bestehe, so der Sprecher, dass der Schnee eine Weile liegen bleiben könnte. Auch am Donnerstag bleibt es in der Stuttgart winterlich kalt und stark bewölkt. Zum Wochenende wird es dann wieder sonniger – die Temperaturen bleiben jedoch weiter im Keller.