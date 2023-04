Wetter in Stuttgart

1 Die Wetteraussichten für Stuttgart sind eher trist. (Symbolbild) Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat via www.imago-images.de

Nach einigen frühlingshaften Tagen, die von Schmuddelwetter abgelöst wurden, fragen sich viele: Wann wird das Wetter endlich wieder schön? Laut Deutschem Wetterdienst nicht so schnell.















Wer dachte, am Wochenende in der Region Stuttgart endlich wieder im Biergarten sitzen zu können, mit den Kindern sonnige Draußen-Ausflüge machen zu können oder einfach bei Sonnenschein zu spazieren, muss wohl enttäuscht werden: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bringt die aktuelle Aprilwoche vor allem Schmuddelwetter, auch die Woche darauf sei weit davon entfernt, den Stempel „frühlingshaft“ zu verdienen.

„Am Donnerstag erwarten wir in Stuttgart Höchsttemperaturen von etwa zehn Grad“, sagt der DWD-Meteorologe Thomas Schuster. In der Nacht könne es am Boden frostig werden – eine Warnung für Gartenfreunde. Außerdem sei mit Windböen im Bereich von 50 bis 60 km/h zu rechnen.

Am Wochenende teilweise Dauerregen

Am Freitag sorge ein Zwischenhocheinfluss für immerhin fünf bis sechs Sonnenstunden, die Temperaturen klettern laut Schuster auf bis 14 Grad im Stuttgarter Raum. Danach werde das Wetter leider wieder schlechter.

„Samstag und Sonntag ist mit Niederschlag zu rechnen“, sagt Schuster – vor allem ab der Nacht auf Sonntag sei leichter Dauerregen vorherrschend, ausgelöst durch eine Warmfront. Die kommende Woche werde zwar etwas sonniger. „Von 20 Grad sind wir aber noch etwas weg“, sagt der Meteorologe. Zumindest bis Donnerstag gebe es keinen Grund für frühlingshafte Gefühle.