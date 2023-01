5 Über Stuttgart lacht am Samstag die Sonne – aber nicht mehr lange. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Es ist kein Wintereinbruch, dennoch verschlechtert sich das Wetter am Wochenende wieder, nachdem am Samstag die Sonne lachte. Es ist mit Regen zu rechnen.















Der Start ins neue Jahr war warm – daran hat sich auch in der ersten Neujahrswoche nichts geändert: An diesem Samstag wurde man in Stuttgart mit Höchsttemperaturen von bis zu 12 Grad verwöhnt, Sonnenschein inklusive. Die Folge: eine volle City. In der Nacht auf Sonntag wird es laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) aber etwas zuziehen. „Wir erwarten dichte Wolken und Regen“, sagt Kai-Uwe Nerding, Meteorologe beim DWD.

Dass es nass wird, damit sei am Sonntag vor allem in der Mittagszeit zu rechnen. Das gelte für die Region Stuttgart. Auch die Temperaturen gehen runter – allerdings nicht dramatisch. „Am Sonntag rechnen wir mit bis zu zehn Grad“, sagt Nerding.

Keine Besserung zum Wochenanfang

Auch der Wochenanfang zeichnet ein ähnliches Bild, es wird sogar noch ein bisschen kälter: Am Montag prognostiziert der DWD nur noch acht Grad Höchsttemperatur. Verantwortlich dafür sei ein neues Niederschlagsgebiet, das über die Region zieht.