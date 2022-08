1 In Stuttgart wird es nass (Archivbild). Foto: imago/7aktuell/Andreas Friedric

Dürre, Niedrigwasser, Brände – die Hitze hat nicht nur den Südwesten fest im Griff. Jetzt kommt der Regen, der mancherorts heftig werden kann. Wie wird es in Stuttgart?















Erst Dürre dann Regen: Bei heftigen Unwettern im Mittelmeerraum und in Österreich sind mehrere Menschen getötet worden. Und auch am Alpenrand in Bayern warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Dauerstarkregen. Wie wird das Wetter in Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt? Wir haben bei den Experten in Stuttgart nachgefragt.

„Unwetterwarnungen gibt es vom Bodensee bis ins Allgäu“, sagt Kai-Uwe Nerding, Meteorologe beim DWD am Stuttgarter Schnarrenberg. Bis zu 60 Liter Regen könnten dort am Freitag pro Quadratmeter und Stunde fallen. Und auch zwischen Bodensee, Donau und Ostalb sei mit bis zu 40 Litern „markantes Wetter“ zu erwarten. Bis 22 Uhr dauere der Regen an.

Böen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde

In Stuttgart ist bei Temperaturen von bis zu 23 Grad von 13 Uhr an mit Niederschlägen zu rechnen, prognostiziert der Experte. „Es beginnt mit leichtem Regen, aus dem sich kräftige Schauer entwickeln können. Auch blitzen kann es mal.“ So heftig wie in anderen Teilen Baden-Württembergs und Bayern werde es aber nicht.

In Stuttgart fielen am Freitag zwischen drei und 15 Liter Wasser pro Stunde und Quadratmeter. Am Abend, gegen 18 oder 19 Uhr, ziehe der Regen nach Osten ab, die Nacht werde trocken. Am Samstag zwischen 7 und 9 Uhr wird es wieder nass: „Dann ziehen von Westen her erneut Schauer und Gewitter auf“, sagt Nerding. Bis zum Nachmittag könne es mit Böen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde dann auch mal stürmisch werden, 10 bis 25 Liter Regen könnten pro Quadratmeter fallen.

Am Dienstag kommt die Hitze zurück

Dann ist das Gröbste durch: Am Sonntag und Montag sei es zwar noch leicht unbestätigt, prognostiziert der Meteorologe, aber heiter bis wolkig. Es könne zwar weiterhin auch über Stuttgart zu Schauern kommen, „von denen geht aber keine Gefahr aus und sie sind eine bloße Freude für die Natur.“

Nach etwa 25 Grad am Wochenende und zum Wochenbeginn, komme am Dienstag mit bis zu 30 Grad dann die Hitze zurück „Und das bleibt dann auch erst mal am Mittwoch so“, sagt Nerding.