1 Der Hitze am Montag folgt in den nächsten Tagen ein angenehmer Sonne-Wolken-Mix. (Symbolbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am Montag wird es in Stuttgart noch mal knackig heiß. Für Nachmittag sind Windwarnungen ausgesprochen, in den nächsten Tagen gibt es angenehmere Temperaturen.















Link kopiert

Das große Schwitzen hat in Stuttgart voraussichtlich noch am Montag ein vorläufiges Ende. „Vorher wird es noch mal richtig heiß, bis zum frühen Nachmittag erwarten wir in Stuttgart bis zu 34 Grad“, sagt Thomas Schuster, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Dann komme eine Kaltfront über den Westen nach Osten, die sich am Vormittag bereits im Saarland befand. „Am Nachmittag führt das zu starken Böen mit Geschwindigkeiten von 50 bis 60 km/h“, sagt der Meteorologe. Mit Schauern und Gewittern rechne er eher nicht; dafür sei die Luft zu trocken.

Wetter für acht Tage beständig

Der Wind beeinflusst das Wetter laut DWD in den nächsten Tagen nachhaltig. „Für etwa acht Tage gehen wir von ungefähr 27 Grad am Tag und 13 bis 15 Grad in der Nacht aus“, sagt Schuster. Das Wetter werde sehr beständig, Blicke in den Himmel würden üblicherweise einen Sonne-Wolken-Mix zeigen.

Temperaturen jenseits der 30 Grad seien erst mal nicht mehr zu erwarten. Aber auch nur vereinzelter Niederschlag, wenn überhaupt. „Es dürfte sehr angenehm werden“, so der Meteorologe.