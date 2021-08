9 Die Wolken über Esslingen erzeugen schon beinahe ein dramatisches Bild. Foto: Bulgrin

Das Wetter in diesem Sommer ist einfach Mist! So oder so ähnlich ist es in diesen Wochen vielfach zu hören. Aber der Regen hat auch viele gute Seiten und kann sich sogar gut anfühlen.

Esslingen - Der Wald atmet – das ist nicht neu. Aber er atmet auch auf – nur kann man es nicht hören. In den vergangenen Jahren verdorrten viele Bäume, einfach weil der Boden zu wenig Wasser bekam. Hinzu kommt, dass es der Borkenkäfer bei nassem Wetter schwerer hat. Dieses Tier beschleunigt in vielen Wäldern das Sterben der Bäume. Im Kreis Esslingen verteilen sich die Wälder auf fast 20 000 Hektar. Könnte man hören, wie die Bäume aufatmen, wäre das wohl lauter als Start- und Landephasen am Stuttgarter Flughafen.