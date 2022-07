1 Die Aussichten für Donnerstag sind vorwiegend sonnig. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Warnack

Zwischen 18 und 35 Grad, Sonne und Gewittern ist an diesem Donnerstag beim Wetter in Deutschland alles mit dabei. Ein Überblick, was der Donnerstag bringt.















Link kopiert

Auch am Donnerstag können sich die Menschen in vielen Teilen Deutschlands auf sommerliche Temperaturen und Sonne satt einstellen. Besonders heiß wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Süden, dort ist mit bis zu 35 Grad im Breisgau zu rechnen. Weniger warm wird es im Norden mit Höchstwerten zwischen 18 und 21 Grad, im Rest des Landes sind 22 bis 28 Grad zu erwarten.

Allgemein sieht die Prognose von Nordrhein-Westfalen bis nach Brandenburg viel Sonnenschein voraus. In Küstennähe und den östlichen Mittelgebirgen kann es zu einzelnen Schauern und kurzen Gewittern kommen. Abends wird es kühler bei Tiefstwerten von 8 bis 17 Grad. Schauer gibt es an der Küste, in Südostbayern auch Gewitter und stürmische Böen an der Ostsee.