Sonnenstrahlen und Frost – so wird das Wochenende

Wetter in der Region Stuttgart

1 Wie lange bleibt es noch frostig? Foto: imago images/7aktuell/7aktuell.de Max Kurrer via www.imago-images.de

In den kommenden Tagen wird der nächtliche Frost vom Frühling abgelöst. Doch der sonnige Besuch hält wohl nicht lange an. Das sagt ein Experte zum Wetter in Stuttgart und Region.















„Mehr Nebel als sonst“, gibt es laut Wetterexperte Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch und Donnerstag in Stuttgart und Region. Dieser entstehe durch eine „Hochdrucklage“, die den nächtlichen Frost verursacht und noch bis Donnerstag anhalten soll. Um die Mittagszeit kläre sich an den Tagen dann der Himmel und mache Platz für Sonnenstrahlen und Temperaturen im zweistelligen Bereich.

Die Faschingsferien beginnen weniger sonnig: „In der Nacht zum Freitag wird das frostige Wetter von leichtem Regen und vereinzelt stürmischen Böen abgelöst“, erklärt Steiner vom DWD. Durch den Wind steigen auch die Temperaturen: Mit frühlingshaften 13 Grad wird Freitag der Ferienbeginn eingeläutet. Am Samstag soll es bis zu 14 Grad werden.

Ein kurzer Besuch des Frühlings

„Ab Sonntag wird es wieder kälter“, informiert Steiner. Die Temperaturen sollen auf etwa neun Grad sinken. Bis Mittwoch müsse nächtlich außerdem mit leichtem Frost und Temperaturen bis Minus ein Grad gerechnet werden.