1 In der Region Stuttgart soll es in den nächsten Tagen viel regnen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

In den nächsten Tagen soll es viel regnen. Wird es so kalt, dass Stuttgart und die Region im März Schnee bekommt? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt.















Sonnenstrahlen gab es in der Region Stuttgart in den vergangenen Tagen kaum. Auch die kommenden Tage wird sich das wohl nicht ändern, es soll viel Regen geben. Marco Puckert, Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnet mit Schneeregen. „Es könnten nasse Flöckchen dabei sein“, sagt er. Mit einer echten Schneedecke können die Menschen in Stuttgart und im Umland aber wohl nicht rechnen. Rund sieben Grad erwartet der Experte am Dienstag für Stuttgart.

Nur im Nord-Osten Baden-Württembergs könne es zu leichtem Schneefall kommen.

Temperaturanstieg und starker Wind

Am Mittwoch soll der Regen in Stuttgart teils lang anhalten, am Donnerstagvormittag rechnet der Experte mit stärkeren Schauern. Erst gegen Donnerstagnachmittag gebe es häufiger Niederschlagspausen, am Freitag soll es allerdings schnell wieder zuziehen und erneut regnen. „Wir haben ein Tiefdruckwetter, das sehr lebhaft und niederschlagsreich ist“, sagt Puckert. Die Temperaturen steigen gegen Ende der Woche auf bis zu 13 bis 15 Grad an.

Die Nacht von Montag auf Dienstag soll laut Puckert die vorerst letzte Frostnacht in der Region sein. Lediglich in der Südhälfte Baden-Württembergs und im Bergland könne es vereinzelt noch länger Nachtfrost geben.

Außerdem gebe es viel Wind. Am Mittwoch, Donnerstag und Samstag sei es möglich, dass in der Region Stuttgart teilweise stürmische Böen auftreten. „Dafür sollte man die Warnlageberichte verfolgen“, rät der Wetterexperte Puckert.