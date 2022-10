1 Blick ins Stuttgarter Umland: Der Sonntag wird sehr schön und warm. Foto: PantherMedia / Bernd Schmidt/Bernd Schmidt

Viele Menschen verzichten immer noch standhaft darauf, in ihrem Zuhause die Heizung anzuschalten. Das milde Oktoberwetter, das derzeit in der Region Stuttgart herrscht, kommt ihnen da entgegen. Am Sonntag wird es sogar noch wärmer – allerdings stehen uns zuerst noch zwei Tage Regenwetter bevor.

„Erst einmal wird unser Wetter von einem Tiefdruckgebiet beherrscht“, sagt Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. „Das bringt uns bis Sonntag viel Regen.“ In der Nacht zum Freitag beginne es von Westen her zu regnen. Am Freitag kommt ein neues Regenband. Der Niederschlag hält dann – von kleineren Pausen abgesehen – bis Samstagabend an.

Viel Regen und ein frischer Wind

Dabei können im Bereich Stuttgart 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Das sei aber nichts gegen den Schwarzwald: Hier werde man vermutlich eine Wetterwarnung vor anhaltendem Dauerregen ausgeben müssen, sagte der DWD-Meteorologe. Auf dem Feldberg kann es dazu auch Sturmböen geben.

Mild bleibt es laut Nerding trotz Niederschlag und frischem Wind: „Freitag und Samstag wird es in Stuttgart um die 19 Grad warm.“

Strömung aus Süden bringt Wärme

Sommerwärme im Oktober hat dann der Sonntag zu bieten: Der Regen klingt ab, die Sonne kann sich immer stärker durchsetzen. Es strömt mildere Luft aus dem Südwesten ins Land. Auf 23 Grad kann das Thermometer am Sonntag und auch am Montag klettern.„Da wird eine Strömung aus der Region Marokko angezapft“, erklärt Nerding. Wer dabei an Saharastaub denke, liege nicht ganz falsch. „Es kann Saharastaub beigemischt sein, aber der wird Mitteleuropa nicht erreichen – und wenn, dann nur in so geringen Mengen, dass wir das nicht sehen.“

Lang erhalten bleiben die für Herbst ungewöhnlich warmen Temperaturen aber nicht. Am Dienstag wechselt die Strömung auf Nord/West. Dann kommt kühlere Luft zu uns.