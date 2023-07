1 Das Thermometer steigt am Dienstag auf bis zu 37 Grad in Stuttgart. (Symbolbild) Foto: imago images / vmd-images/Simon Adomat

So schön der Sommer auch ist, die aktuellen Temperaturen machen sowohl der Natur als auch den Menschen schwer zu schaffen. Ist bald Abkühlung in Sicht? Die Aussichten für die kommenden Tage im Überblick.















Schwimmbad, Eis, Ventilator – gegen die Hitze in diesen Tagen muss man gut gewappnet sein. Doch wie sieht es in den kommenden Tagen aus? Ist Abkühlung in Sicht? Wir haben bei den Experten nachgefragt.

Von Abkühlung kann wohl kaum die Rede sein. Während der Montag mit maximal 31 Grad noch vergleichsweise „kühle Temperaturen“ und mehr Wolken verspricht, werden am Dienstag bis zu 37 Grad in Stuttgart erwartet, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der Schwerpunkt werde wohl mit 38 Grad am Rhein liegen.

Schwere Gewitter ziehen auf

Zum Dienstagabend hin wechselt das Wetter in Stuttgart dann in ein anderes Extrem. „Zum Abend hin ziehen verbreitet schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen auf, die bis in die Nacht anhalten können“, so der DWD. Eine Gartenparty sollte für Dienstagabend also besser nicht geplant werden.

Die Kaltfront kühlt jedoch auch die Luft etwas ab. Dadurch sinken ab Mitte der Woche die Maximaltemperaturen auf 27 Grad. Erst zum Wochenende gehe es dann wieder in Richtung der 30 Grad, wodurch auch wieder die Gewittergefahr steige.