Wetter in Baden-Württemberg: Wo zum Wochenstart im Südwesten Nebel und Glatteis drohen

1 Mancherorts zeigt sich der Nebel im Südwesten, das Wetter bleibt wechselhaft. Foto: Uwe Anspach/dpa/Uwe Anspach

Nebel, Glätte und Regen: Der Wochenstart im Südwesten bringt wechselhaftes Wetter. Wo Autofahrer besonders vorsichtig sein sollten.











Link kopiert

Zum Start in die neue Woche ist es im Südwesten ratsam, draußen einen Regenschirm dabei zu haben. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge bleibt das Wetter wechselhaft. Besonders in den Morgen- und Abendstunden könnte es zu nassen oder gar glatten Straßen kommen.

Nebel und Glätte in der Nacht

In der Nacht zum Montag sollte sich demnach gebietsweise Nebel und Hochnebel ausbreiten, vor allem im Umfeld der Mittelgebirge und Oberschwaben mit teils sehr eingeschränkter Sicht. Von Westen her dürfte dichte Bewölkung aufziehen, in den frühen Morgenstunden ist dort auch leichter Regen möglich. Die Temperaturen sinken auf plus 2 bis minus 4 Grad, im Allgäu sogar bis zu minus 6 Grad. Örtlich kann sich Glätte durch überfrierende Nässe bilden.

Viel Nebel im Laufe des Tages

Im Laufe des Tages bleibt es in den Niederungen häufig neblig-trüb. Bis zum Mittag kann vielerorts aber noch die Sonne durchkommen. Später ziehen der Prognose nach von Südwesten weitere Wolkenfelder auf, es soll jedoch überwiegend trocken bleiben. Unter Hochnebel liegen die Tageshöchstwerte bei null bis 4 Grad, im Breisgau bis zu 12 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost, in den höchsten Schwarzwaldlagen sind frische bis stürmische Böen möglich.

In der Nacht auf Dienstag soll sich die Bewölkung weiter verdichten, von Südwesten breitet sich Regen aus. In den höchsten Lagen rechnet der DWD mit Schnee. Gebietsweise sei auch gefrierender Regen mit Glatteis nicht ausgeschlossen.