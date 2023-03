Winter gibt am Wochenende ein Comeback

Wetter in Baden-Württemberg

Der Winter gibt am Wochenende ein Comeback mit Regen und Graupelschauern. (Symbolbild)

Der Frühling lockt die Menschen in Baden-Württemberg an die Sonne. Doch der Winter hält am Wochenende erneut Einzug. Nach Temperaturen fast um die 20 Grad wird es wieder deutlich kühler.















Nach frühlingshaften Temperaturen müssen die Menschen in Baden-Württemberg zum Wochenende hin wohl wieder ihre Winterkleidung auspacken. Am Mittwoch erwartete ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Höchsttemperaturen von 16 Grad auf der Zollernalb und 21 Grad im Breisgau. Richtung Wochenende werde es aber wieder kälter, teils sogar winterlich.

Spätwinterliches Intermezzo in Baden-Württemberg

Für Freitag erwartete der DWD zunächst vielerorts Regen; am Samstag solle es auch deutlich kälter werden. Die Höchsttemperaturen sollen dann nur noch zwischen 8 Grad auf der Schwäbischen Alb und 14 Grad am Rhein liegen. Der Sonntag bringe dann mit Regen- und Graupelschauern ein spätwinterliches Intermezzo. So ein wechselhaftes Wetter im März sei aber nicht ungewöhnlich.