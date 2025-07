Wetter in Baden-Württemberg: Weiterhin Wetter-Achterbahn – Erst viel Sonne, dann Regen

Wetter in Baden-Württemberg

1 Baden-Württemberg startet mit grauen Wolken und viel Regen in die neue Woche. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Wer noch grillen will, sollte das Wochenende nutzen. Denn was die Meteorologen dann erwarten, hat nur wenig mit Sommer zu tun.











Statt mit einer einst noch befürchteten Hitzewelle und Temperaturen über 35 Grad wird in Baden-Württemberg mit grauen Wolken und viel Regen in die neue Woche starten. Umso mehr sollten die Menschen im Südwesten am Wochenende Sonnenschein und perfektes Grillwetter genießen, bevor das Wetter kippt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Samstag verbreitet zunächst mit 22 bis 28 Grad. Im nördlicheren Teil sei es zeitweise etwas bedeckter. „Nach Süden hin wird es immer sonniger“, sagte ein Meteorologe. Schauer und Gewitter? Fehlanzeige.

Stellenweise Gewitter im Südwesten erwartet

Am Sonntag legt die Temperatur den Angaben noch eine Schippe darauf, bis zu 29 Grad sind drin. Am Bodensee und am Hochrhein seien kleinere Gewitter möglich. Im Norden könnte es vereinzelt regnen, im Großen und Ganzen halte sich aber schönes Sommerwetter, teilte der DWD mit.

Die Wolken, der Regen und stellenweise auch die Gewitter ziehen dann am Montag (14. Juli) von Südwesten her auf. Im Norden bleibt es überwiegend wolkig, das Risiko für Schauer und Gewitter ist dort jedoch geringer als im Süden. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 24 Grad auf der Westalb und etwa 27 Grad entlang von Rhein, Neckar und Tauber. Bei Gewittern sowie in exponierten Lagen sind stürmische Böen möglich.