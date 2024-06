Wetter in Baden-Württemberg: Unwetterartige Gewitter beim EM-Achtelfinale vorhergesagt

Wetter in Baden-Württemberg

1 Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in Stuttgart und der Region immer wieder sintflutartige Regengüsse gegeben. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

Zum EM-Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark am Samstagabend drohen in Baden-Württemberg schwere Gewitter. Vor allem im Westen des Landes könnten dann Sturm- bis Orkanböen mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 120 Kilometern pro Stunde und Hagel auftreten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Die Meteorologen veröffentlichten eine entsprechende Vorabinformation, wonach Unwetter mit schweren Gewittern auftreten könnten.

Die Menschen müssten sich auf heftigen Starkregen mit bis zu 50 Litern und mehr pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden einstellen. Die Temperaturen werden nach DWD-Angaben schwülheiß bei 28 bis 34 Grad.

Am Vormittag bis zum Nachmittag bleibt es demnach aber noch meist trocken - trotz aufziehenden, teils dichten Wolkenfeldern.