Wetter in Baden-Württemberg: Starkregen am Samstag auch beim CSD in Stuttgart möglich

Starkregen am Samstag auch beim CSD in Stuttgart möglich

1 Am Samstagnachmittag soll es im Raum Stuttgart regnen (Symbolbild). Foto: dpa/Bianca De Marchi

Bevor es in der nächsten Woche sommerlich weitergeht, wird es am Wochenende noch einmal ungemütlich. Der Wetterdienst berichtet auch von möglichem Starkregen.











Link kopiert

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich am Samstag auf Regen und Gewitter einstellen. Bei wechselnd bis stark bewölktem Himmel soll es zunächst ein paar Schauer geben, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes sagte. „Im Laufe des Nachmittags kommt es besonders im Raum Stuttgart zu Schauern und Gewittern.“

Wer auf dem Christopher Street Day am Samstag in der Landeshauptstadt nicht nass werden will, sollte einen Regenschirm parat haben. Dort, wo es Gewitter gibt, sei demnach auch Starkregen gering wahrscheinlich. Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter können in einer Stunde fallen. Die Temperaturen erreichen am Samstag laut DWD voraussichtlich zwischen 26 Grad im Hochschwarzwald und 31 Grad vom Hochrhein bis zum Bodensee.

Wochenstart wird sommerlich

Am Sonntag ziehen die Schauer nach Angaben des Wetterexperten Richtung Allgäu ab und das Wetter lockert auf. „Zum Abend hin wird es in ganz Baden-Württemberg niederschlagsfrei.“ Durch eine weniger warme Meeresluft, die demnach in das Bundesland getragen wird, erreichen die Temperaturen am Sonntag voraussichtlich noch 24 bis 25 Grad.

Die neue Woche startet dann mit einem Hochdruckeinfluss, der für sonniges und niederschlagsfreies Wetter sowie Temperaturen von 28 bis 32 Grad sorgt.