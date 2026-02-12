Wetter in Baden-Württemberg: Regen ohne Pause? Was jetzt auf den Südwesten zukommt

1 Bis ins Wochenende hinein muss sich der Südwesten laut dem Wetterdienst auf teils anhaltende Niederschläge einstellen. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Im Südwesten bleibt es nass: Der DWD rechnet bis ins Wochenende hinein mit Regen. Wann sich die Wetterlage ändert.











Link kopiert

Regen, Regen, Dauerregen? In Baden-Württemberg bleibt es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nass. Bis ins Wochenende hinein müsse sich der Südwesten auf teils anhaltende Niederschläge einstellen, erklärte ein DWD-Meteorologe. Regen treffe dabei auf Tauwetter. Was der Experte erwartet.

Schon im Tagesverlauf soll es überwiegend stark bewölkt oder bedeckt bleiben. Immer wieder sei mit Regen zu rechnen, im Schwarzwald könne er laut Prognose auch länger anhalten. Die Temperaturen dürften zwischen 7 Grad auf der Alb und bis zu 13 Grad am Oberrhein liegen – für Februar vergleichsweise mild. Dazu wehe teils frischer Wind, der in tieferen Gebieten auch stark bis stürmisch auftreten könne.

Am Wochenende Schauer und zunehmend winterlich

Der Meteorologe geht davon aus, dass die Schneemassen oberhalb von 1.000 Metern durch den Regen, die Plusgrade und den Wind in den kommenden Stunden schmelzen werden. „Der Schnee wird verschwinden, wir rechnen mit unwetterartigem Tauwetter“, sagte er. Das Tauwasser werde in Flüssen aufgefangen, was für deutlich steigende Pegelstände sorgen dürfte.

Auch am Freitag zeichne sich kein Wetterumschwung ab. Der DWD erwartet weiterhin viele Wolken und verbreitet Regen – mit ein paar Pausen. Besonders in höheren Lagen könne es zeitweise kräftiger regnen. Die Temperaturen bleiben zunächst auf eher hohem Niveau, bevor sie allmählich etwas zurückgehen.

Zum Start in das Wochenende soll der Regen schauerartig werden. Nach der Vorhersage kann der Niederschlag im Tagesverlauf in Schnee übergehen, zunächst in höheren, später teils auch in tieferen Lagen. Bis dahin aber bleibt es vor allem eines: regnerisch. Erst mit sinkenden Temperaturen dürfte sich die Niederschlagsart ändern.