Wetter in Baden-Württemberg

1 Die Temperaturen fallen auf 16 bis 11 Grad. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Südwesten bleibt es ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Donnerstagnachmittag südlich der Alb teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Auch am Freitag sind wieder Regen und Gewitter zu erwarten.

Stuttgart - Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Donnerstagnachmittag südlich der Alb teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 Grad im Bergland und 29 Grad im Rheintal. In der Nacht zum Freitag regnet und gewittert es den Angaben zufolge im Südosten, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf 16 bis 11 Grad.

Am Freitag wird es laut Meteorologen vor allem im Süden bewölkt, es sind wieder Regen und Gewitter zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad im Bergland und 28 Grad in der Kurpfalz.