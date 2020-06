Wetter in Baden-Württemberg

1 Gewitter ziehen über Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: dpa/Hartl

Am Mittwoch und an Fronleichnam ziehen schwere Gewitter und Starkregen übers Land. Die Temperaturen pendeln sich bei rund 20 Grad ein.

Stuttgart - Kräftige Gewitter und Regen: Das Wetter wird am Mittwoch und an Fronleichnam in Baden-Württemberg ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es zunächst stark bewölkt, teils soll es schauern. Mittags rechnet der DWD im Süden und Südwesten mit Gewittern und Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 Grad im Bergland und 19 Grad im Rhein-Neckar-Raum.

Auch am Donnerstag soll es weiterhin stark bewölkt und regnerisch sein. Mittags zeigt sich wieder die Sonne, dann rechnen die Meteorologen mit Schauern und teils kräftigem Gewitter. Abends klingen Regen und Gewitter wieder ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 Grad im Bergland und 22 Grad in Nordbaden.