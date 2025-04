Wetter in Baden-Württemberg: Gewitter und Starkregen im Südwesten erwartet

Wetter in Baden-Württemberg

Zieht nach Blitz und Donner am Ostermontag das nächste Unwetter auf? Für Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst in Baden-Württemberg jedenfalls wieder Gewitter voraus – inklusive Starkregen.











Nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Mittwoch in Baden-Württemberg örtlich Gewitter mit Starkregen voraus. Von Mittwochmittag an könnten bis zum Abend örtlich um die 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde vom Himmel kommen. Außerdem schließt der DWD kleinkörnigen Hagel und Windböen um die 60 Stundenkilometer nicht aus.

Schwäbische Alb, Oberschwaben und Bodensee

Möglich, wenn auch „nur gering wahrscheinlich“, sei auch Starkregen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter. Abends erwartet der Wetterdienst dann mehrstündigen Starkregen bis etwa Mitternacht vor allem im Bereich Schwäbische Alb, Oberschwaben und in der Region Bodensee. Hier könnten dann 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter gebietsweise innerhalb von sechs Stunden fallen.

Grund sei ein Tief, das von den Britischen Inseln sehr feuchte und zu Gewittern neigende Luft nach Baden-Württemberg bringt.