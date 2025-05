Wetter in Baden-Württemberg: Frühsommerliche Temperaturen? Das sind die Aussichten

1 Es bleibt sonnig im Südwesten. Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

Sonnig und bewölkt werden die kommenden Tage in Baden-Württemberg. Doch das schließt frostige Nächte nicht aus. Wo besteht außerdem Gefahr für Waldbrände?











Frühsommerliches Wetter am Tag und Bodenfrost in der Nacht bringen die kommenden Tage im Südwesten mit sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Dienstag Höchsttemperaturen von bis zu 24 Grad in der Kurpfalz. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen dann den Angaben zufolge auf zwischen neun und zwei Grad ab, gebietsweise kann auch die Null-Grad-Marke erreicht werden. Frost sei möglich.

Am Mittwoch erreichen die Höchsttemperaturen laut DWD 18 Grad im Bergland und 26 Grad am Rhein. Von Nordosten her können demnach zum Teil dichte Wolkenfelder über Baden-Württemberg ziehen.

Gefahr für Waldbrände

Der Rest der Woche bleibt DWD-Angaben zufolge heiter und teilweise bewölkt, im Norden und auf den Schwarzwaldgipfeln kann es stürmisch werden. Am Freitag wird es mit 21 Grad am wärmsten am Oberrhein.

Wegen der Trockenheit besteht die Gefahr für Waldbrände. Auf einer Skala von eins (sehr geringe Gefahr) bis fünf (sehr hohe Gefahr) erreicht der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes im Ortenaukreis am Donnerstag und Freitag die Stufe vier. Für den Rest des Bundeslandes schwankt der Index zwischen den Stufen zwei und drei.