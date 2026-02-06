1 In einigen Teilen Baden-Württembergs scheint am Wochenende die Sonne. Foto: Uwe Anspach/dpa/Uwe Anspach

Einen Kaffee auf der Terrasse des Lieblingscafés schlürfen oder in kurzer Hose joggen gehen? In einem Teil Baden-Württembergs könnten am Wochenende Frühlingsgefühle aufkommen. Denn im Breisgau rund um Freiburg sind am Samstag 14 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte.

Am Samstag werde es aber eigentlich in der gesamten Westhälfte Baden-Württembergs freundlich. Etwas Pech könnten die Menschen hingegen im Hohenlohekreis, im Ostalbkreis und im östlichen Oberschwaben zum Allgäu hin haben. Dort soll es einem Meteorologen zufolge stärker bewölkt und nicht so warm sein.

Freundlicher Sonntag, aber nicht ganz so warm

Der Sonntag beginne mit Nebel, jedoch werde es dann im gesamten Land freundlicher, wenn auch nicht mehr so warm wie am Samstag. Vor allem im Bergland gebe es viel Sonne, dort seien bis zu 9 Grad möglich, sagte der Meteorologe.

Am Freitag soll es laut DWD hingegen zunächst noch stark bewölkt bis bedeckt sein. Zeitweise gebe es von Südwest nach Nordost leichten Regen, der ab dem Mittag von Westen her in Schauer übergehen soll. Die Höchstwerte reichten von 2 Grad im Taubergrund bis 12 Grad im Breisgau.