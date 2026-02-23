Wetter in Baden-Württemberg: Frühling steht vor der Tür – bis zu 20 Grad diese Woche

1 DEr Schlossplatz lädt im Laufe der Woche zum Sonnen ein (Archivbild). Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat via www.imago-images.de

Manch einer sehnt es schon lange herbei: Nun erwartet auch der Wetterdienst einen deutlichen Frühlingsstart in Teilen Baden-Württembergs. Wann es soweit ist.











Der Frühling hält Einzug in Baden-Württemberg. In den kommenden Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 20 Grad. Doch die Woche beginnt vielerorts erst einmal trüb.

Der Vorhersage zufolge zeigt sich der Himmel im Südwesten zunächst stark bis wechselnd bewölkt. Dabei soll noch bis zum Mittag schauerartiger Regen fallen. Durch Regen und Tauwetter werden bis dahin zwischen 40 und 50, im Schwarzwald auch bis zu 80 Liter pro Quadratmeter in den vergangenen Tagen zusammen gekommen sein.

Die Temperaturen sollen zwischen 8 Grad im Schwarzwald sowie auf der Alb und bis zu 16 Grad im südlichen Oberrheingraben liegen. Dazu wehe ein frischer Westwind mit starken bis stürmischen Böen, auf dem Feldberg seien sogar Sturmböen möglich.

Dauerregen im Schwarzwald

Am Abend verdichte sich die Bewölkung erneut, es regne intensiver. Im Schwarzwald könnten bis zum Dienstagabend durch Dauerregen Mengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter fallen. In Staulagen seien sogar bis zu 60 Liter möglich, heißt es vom DWD.

Die Temperaturen gehen in der Nacht auf Dienstag auf 11 bis 4 Grad zurück. Dazu wehe frischer Südwestwind mit gelegentlich starken Böen. Am Dienstag soll der Regen noch bis in den Nachmittag anhalten. Dazu wird es vielerorts trüb. Nur im Breisgau kommt am Abend noch kurz die Sonne raus. Die Temperaturen erreichen milde 10 bis 14 Grad. Der Wind aus West wehe zunächst mäßig, lasse im Tagesverlauf aber deutlich nach.

20 Grad im Markgräflerland

In der Nacht zum Mittwoch breite sich jedoch zügig dichter Nebel aus. Die Tiefstwerte lägen bei 7 Grad in den Mittelgebirgen und bis minus 1 Grad an der oberen Donau. Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder starte der Mittwoch mit viel Sonne. Im weiteren Tagesverlauf zögen lediglich Schleierwolken durch, es bleibe trocken. Die Temperaturen bewegten sich zwischen 14 Grad an der Tauber und auf der Ostalb sowie knapp 20 Grad im Markgräflerland.

In der Nacht zum Donnerstag sei es meist leicht bewölkt oder klar, in den Niederungen bilde sich erneut Nebel oder Hochnebel. Die Frühwerte lägen um 7 Grad in den höchsten Lagen, sonst zwischen 6 und 1 Grad, im Allgäu lokal knapp unter dem Gefrierpunkt.