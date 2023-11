Wetter in Baden-Württemberg: Frost und Schnee kommen nach Stuttgart

1 Der erste Schnee und Frost kommen laut dem Deutschen Wetterdienst nach Stuttgart. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

In dieser Woche schlägt das Wetter einige Kapriolen in Stuttgart und der Region. Frost, Regen, Sonne und die ersten Schneeflocken sind angekündigt. Autofahrer und Häuslebesitzer sollten Vorkehrungen treffen.











In der kommenden Nacht soll es das erste Mal in diesem Herbst eine „flächendeckend frostige Nacht in ganz Baden-Württemberg“ geben, kündigt Wilhelm Gürtler vom Deutschen Wetterdienst gegenüber unserer Zeitung an.

Das bedeutet nicht nur Glättegefahr auf den Straßen. Der ADAC empfiehlt bei diesen Temperaturen Winterreifen und Frostschutz für die Kühleranlage. Auch die Pflanzen im Garten gilt es nun zu schützen. Häuslebesitzer sollten Wasserleitungen, die nach außen führen, entleeren und den Zufluss abdrehen.

Der erste Schnee kommt am Wochenende

Väterchen Frost ist aber vorerst nur eine Nacht zu Gange. Die Temperaturen fallen in der Region Stuttgart in der Nacht auf Donnerstag auf - 2 bis -3 Grad. Danach kommt eine kurze Frostpause. Der Donnerstag bleibt weitgehend niederschlagsfrei und trocken. Morgens besteht laut Gürtler ein gewisses Nebelrisiko. Im Laufe des Tages scheine auch mal die Sonne.

Am Freitag gebe es noch einmal Höchstwerte von 9 Grad und Regen. In der Nacht zum Samstag gehen die Temperaturen laut dem Wetterexperten zurück auf Tiefstwerte von 1 Grad. Der Schnee kommt für Stuttgart laut Gürtler am Wochenende. Der Samstag startet mit Regen, der im Laufe des Tages in Schneeregen übergeht. Die ersten Schneeflocken werden vom Himmel fallen, aber angesichts der Höchstwerte von 4 Grad werde davon nichts liegenbleiben.

Am Sonntag sieht es ähnlich aus, nur mit etwas kühleren Temperaturen. Tagsüber rechnet der DWD mit Temperaturen von 2 bis 3 Grad plus, Schauer wechseln sich mit Schneefall und Schneeregen ab. Autofahrer müssen mit einer dünnen Schicht Schneematsch rechnen. Für eine Schneedecke sei es nicht kalt genug.

