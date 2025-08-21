Wetter in Baden-Württemberg: „Extrem heftiger Starkregen“: DWD warnt vor Unwetter im Südwesten

1 Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter mit extrem heftigen Starkregen im Süden des Landes. (Symbolbild) Foto: Simon Zeiher/onw-images/dpa

In Baden-Württemberg drohen am Donnerstag kräftige Gewitter und Starkregen. Im südlichen Teil des Landes wird es ungemütlich - und sehr nass.











Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter mit extrem heftigen Starkregen in Baden-Württemberg. Das betreffe den Süden des Landes, genauer die Bereiche Oberschwaben, Bodensee und Südbaden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bis zum Donnerstagabend müssten die Menschen in diesen Gebieten mit heftigem Regen rechnen.

Gewittriger Starkregen trifft dabei stellenweise auf flächigen Dauerregen: Lokal könnten durch gewittrigen Starkregen 50 Liter pro Quadratmeter und Stunde niedergehen. Hinzu kämen flächige Niederschlagsmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in bis zu 24 Stunden. Vereinzelt könnten so bis zu 100 Liter pro Quadratmeter in der Summe entstehen.

Das sei ein extrem hoher Wert, sagte ein Meteorologe. Eine durchschnittliche Flachlandstation zähle 600 Liter Regen pro Quadratmeter - in einem Jahr. „In Todtmoos im Südschwarzwald haben wir in den letzten Stunden bereits 103 Liter auf den Quadratmeter gemessen.“

Am Freitag soll es trocken bleiben

Der Grund für das teils extreme Wetter: Ein Tiefdruckgebiet südlich der Alpen schickt laut DWD weiterhin feuchte Luftmassen in den Süden, während der Norden Baden-Württembergs vergleichsweise stabil und trocken bleibt. Die Temperaturen reichen laut DWD von kühlen 17 Grad im Allgäu bis 25 Grad im nördlichen Oberrheingraben.

In der Nacht zum Freitag beruhigt sich die Lage aber bereits wieder: Der Regen zieht ab, die Wolken lockern zunehmend auf. Tagsüber erwartet der Deutsche Wetterdienst einen freundlichen Mix aus Sonne und Quellwolken. Es soll trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad im Nordschwarzwald und 24 Grad am Rhein.

Der Start des Wochenendes zeigt sich dann wieder eher durchwachsen. Am Samstag dominieren Wolken, doch Regen ist nur selten dabei. Mit 16 bis 22 Grad und frischen Nordwestböen bleibt es spürbar kühler als zuletzt.