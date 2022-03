1 Womöglich könnte der Himmel über Stuttgart schon bald aussehen wie im Februar 2021. Expertinnen und Experten sehen einen Saharastaub auf Deutschland zukommen. Foto: dpa/Marijan Murat

Deutschland muss mit einem Blutregen rechnen, prognostizieren Wetter-Expertinnen und –Experten. Sie rechnen damit, dass Saharastaub zu uns kommt. Das bleibt nicht ohne Folgen.















Meteorologinnen und Meteorologen rechnen mit Saharastaub in Deutschland. Bereits am Montagabend oder Dienstagmorgen könnte er den Südwesten erreichen und als sogenannter Blutregen vom Himmel kommen. Statt in den strahlend blauen Himmel wird man im Südwesten dann wohl auf einen trüben und rötlichen Horizont blicken. „Der Saharastaub wird aus der Atmosphäre ausgewaschen“, erklärt Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net. Der Regen wird sich dann wohl etwas bräunlich färben.

Nachdem sich vor allem am Wochenende und am Montag viele Menschen über den blauen Himmel und die Sonne in Baden-Württemberg gefreut haben, wird es am Montagabend und am Dienstag wohl erst einmal kühler und regnerischer werden. Richtung Wochenende können die Menschen im Südwesten dann wieder mit mehr Sonnenschein rechen.

Die Temperaturen schwanken derzeit stark zwischen Tag und Nacht. Tagsüber können Werte von bis zu 15 Grad erreicht werden, während es nachts noch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geben wird, wie Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zeigen.