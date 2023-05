DWD warnt vor schweren Gewittern am Sonntag

Wetter in Baden-Württemberg

1 In Stuttgart drohen schwere Gewitter (Archivbild). Foto: imago images/Simon Adomat

Das Wetter in Baden-Württemberg wird regnerisch und stürmisch. Auch zu schweren Gewittern kann es kommen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Vor allem vom späten Sonntagnachmittag bis weit in die Nacht zum Montag hinein sei Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter möglich.

In Einzelfällen könnten in kurzer Zeit bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Hinzu sollen Hagel und Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis 75 Stundenkilometern kommen. Im Verlauf der Nacht regnet es weiter.