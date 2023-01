Opfer aus Baden-Württemberg Dritte tote Seniorin – ist ein Serientäter am Werk?

Im Kreis Schwäbisch Hall ist am Mittwoch eine 89 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und greift in diesem Zusammenhang zwei alte Fälle wieder auf.