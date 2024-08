Wetter in Baden-Württemberg: Das Wochenende bringt Freibad-Wetter

Wetter in Baden-Württemberg

Das Wetter am Samstag und Sonntag wird sonnig und angenehm warm – nicht zu heiß. Nur gelegentlich können ein paar Regentropfen fallen. Das sagt der Deutsche Wetterdienst.











Gute Aussichten: Das Wetter am Wochenende dürfte in Baden-Württemberg überwiegend freundlich werden. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, setzen sich am Samstag und Sonntag die angenehmen Temperaturen vom Freitag fort. Nur im Süden Baden-Württembergs hatte es freitags noch Unwetter gegeben, die zum Abend abklingen.

Die Nordhälfte des Landes bleibt am Samstag meist trocken. Hier herrschen angenehme 26 Grad. „Das ist Pech, wenn man da noch einen Schauer erwischt“, sagte der Sprecher. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad, in Stuttgart sind es dann 25.

Die kommende Woche wird schwülwarm

Der Sonntag gestaltet sich dann recht ähnlich – so die Wetterprognose. In der nördlichen Landeshälfte müssen die Menschen dann etwas häufiger mit Schauern rechnen. Dafür bleibe der Süden trocken. Es herrschen angenehme sommerliche, aber nicht zu hohe Temperaturen. Somit seien beide Tage ideal für einen Freibadbesuch geeignet.

Der Ausblick für die kommende Woche ist etwas ernüchternd: Von Montag bis Mittwoch folgt eine sehr heiße Phase mit 30 Grad und es wird dank Hochdruckgebiet Julian schwül.