Wetter in Baden-Württemberg: Das restliche Osterwochenende wird trüb und regnerisch

1 Vor allem im Süden erwarten die Meteorologen auch Gewitter. Foto: dpa/Markus Lenhardt

Das war es wohl mit dem frühlingshaften Wetter zu Ostern: Ab Sonntagmittag ist laut Meteorologen des DWD mit Regen und Gewittern zu rechnen.











Link kopiert

Nach einem teils sonnigen Start in den Ostersonntag sollten die Menschen in Baden-Württemberg ab dem Mittag besser nicht ohne Regenschirm aus dem Haus gehen. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her Wolken auf und es soll regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Vor allem im Süden erwarten die Meteorologen auch Gewitter. Dabei seien Sturmböen bis 70 Kilometer pro Stunde, Hagel und Starkregen mit Mengen bis 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag laut der Vorhersage zwischen 14 Grad am Neckarquell und 21 Grad an der Tauber.

Auch am Ostermontag bleibe das Wetter eher trüb und regnerisch. Der DWD rechnet mit Regen und vereinzelten Gewittern mit starken bis stürmischen Böen. Im Bergland sollen die Temperaturen auf einen Höchstwert von 14 Grad steigen. Im restlichen Land erwartet der DWD Höchsttemperaturen von 17 bis 20 Grad. Dabei könne schwacher bis mäßiger Wind wehen - auf dem Feldberg seien auch starke bis stürmische Böen möglich.