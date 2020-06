Am Wochenende wird es stürmisch

Wetter in Baden-Württemberg

1 Regnerische Aussichten für das Wochenende. Foto: imago images/Ralph Peters/Ralph Peters via www.imago-images.de

Erst kommt die Sonne, dann der Sturm. Die Meteorologen sagen ein regnerisches Wochenende für Baden-Württemberg voraus.

Stuttgart - Das Wetter im Südwesten wird am Wochenende stürmisch. Zunächst bleibt es sonnig, von Süden her sind bis zum Freitagabend aber im ganzen Land Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Teilweise seien diese unwetterartig mit Hagel, heftigem Starkregen und Sturmböen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 24 Grad im höheren Bergland und 32 Grad im nördlichen Rheintal.

Am Samstag bleibt es bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 23 Grad im Bergland und 29 Grad im Nordosten seien schauerartiger Regen und kräftige bis unwetterartige Gewitter möglich. Laut DWD bleibt es am Sonntag zunächst sonnig. Im Tagesverlauf ziehen demnach Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern auf. Dabei kühlt es leicht ab, an Rhein und Neckar sind maximal 26 Grad möglich.