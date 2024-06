Wetter in Baden-Württemberg: Am Donnerstag wieder Starkregen und Gewitter möglich

Am Donnerstag wieder Starkregen und Gewitter möglich

Wetter in Baden-Württemberg

1 Laut DWD können erneute Überschwemmungen nicht ausgeschlossen werden. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Nach dem Starkregen der vergangenen Tagen bleibt es im Südwesten nicht lange trocken. Bereits am Donnerstag kann es wieder zu Gewittern und starkem Regenfall kommen.











Die Sonne kann sich im Südwesten nicht lange halten: Vor allem in der Südhälfte von Baden-Württemberg sind am Donnerstag wieder einzelne Gewitter und punktuell Starkregen bis 20 Liter pro Quadratmeter möglich. Besonders betroffen sind der Hochrhein, Oberschwaben und das Allgäu, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Lage mit Blick auf Hochwasser kritisch

„An sich sind die Gewitter unproblematisch“, sagte der Sprecher. Doch durch das Hochwasser in Süddeutschland in den vergangenen Tagen sei die Lage kritisch genug. Erneute Überschwemmungen könne man nicht ausschließen. Doch die Gefahr sei trotz der möglichen Gewitter ziemlich gering, hieß es.