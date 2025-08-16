Wetter in Baden-Württemberg: Abschied mit Blitz und Donner: Hitzewelle geht zu Ende

1 Am Wochenende wird es wechselhaft in Stuttgart und der Region Foto: © C) Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Die hitzigen Sonnentage gehen in einigen Regionen des Landes mit einem ordentlichen Wumms zu Ende. Denn bei Blitz und Donner kann es am Wochenende ungemütlich werden.











Nach tagelangen Hitzewarnungen folgt in Baden-Württemberg zumindest eine leichte Abkühlung. Mehr noch: In einigen Regionen könnte es zum Start ins Wochenende richtig ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Baden-Württemberg ab dem Mittag mit teils heftigen Gewittern, die lokal auch unwetterartig ausfallen könnten.

Das gilt laut DWD vor allem für das Bergland, also den Schwarzwald und die Schwäbische Alb. Später sollen sich die Gewitter auch nach Oberschwaben und Hohenlohe ausbreiten. Wind ist gut möglich mit Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde, außerdem droht Starkregen, weil die Gewitter nur äußerst langsam weiterziehen. „Die Gewitter sind einzeln und unorganisiert“, sagte ein DWD-Meteorologe.

Auch Starkregen ist nicht ausgeschlossen

Nach einem oft sonnigen Start ins Wochenende ziehen laut DWD-Prognose schon am Vormittag erste Schauer oder Gewitter auf. Im Tagesverlauf nimmt die Gewittergefahr besonders in der Südhälfte wieder zu, örtlich sind laut DWD erneut Unwetter mit Starkregen und Hagel möglich.

Auch extremer Starkregen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sei nicht ausgeschlossen. Dazu wird es nicht mehr ganz so heiß wie zuletzt. Die Temperaturen sollen aber noch Werte von bis zu 24 Grad im Bergland und 30 Grad am Rhein erreichen.

Das „Ende der Hitzewelle“ läutet der DWD für Sonntag ein bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und örtlich 28 Grad. Es winkt ein ruhiger Sommertag. Auch zum Wochenbeginn wird sich daran wenig ändern.