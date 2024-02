Wetter in 2023: Der wärmste Ort Deutschlands liegt in Baden-Württemberg

Der wärmste Ort Deutschlands liegt in Baden-Württemberg

Wetter in 2023

1 Die Eremitage ist ein im 18. Jahrhundert errichtetes barockes Jagd- und Lustschloss und das bekannteste Gebäude von Waghäusel, dem wärmsten Ort Deutschlands. Foto: //Gerald Abele

Seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen war es in Deutschland nie wärmer als im vergangenen Jahr. Sechs der zehn wärmsten Orte Deutschlands befinden sich im Südwesten – inklusive des wärmsten Ortes.











Die Kleinstadt Waghäusel im Landkreis Karlsruhe ist nur wenigen Menschen in Deutschland ein Begriff. Dabei hält sie einen Rekord, um den sie viele beneiden dürften. Denn laut einer Untersuchung des Wetterportals „Wetterkontor“ war es 2023 an keinem Ort in Deutschland wärmer als im badischen Waghäusel.

Demnach betrug die Durchschnittstemperatur der Kleinstadt im Nordwesten Baden-Württembergs an der Grenze zu Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr 13,1 Grad – und damit 0,2 Grad mehr als im zweitwärmsten Ort, der selbst ernannten „Sonnenstadt“ Freiburg.

„Sonnenstadt“ Freiburg nur zweitwärmster Ort Deutschlands

Platz drei im Ranking der wärmsten Orte Deutschlands teilen sich gleich drei Städte. Davon sind mit Lahr (Ortenaukreis) und Mannheim zwei weitere aus Baden-Württemberg. Die dritte Stadt, in der die Durchschnittstemperatur im vergangenen Jahr 12,8 Grad betrug, ist Köln.

Mit Rheinau (Ortenaukreis) und Müllheim im Markgräferland (Breisgau-Hochschwarzwald) tauchen zwei weitere Orte aus dem Südwesten in den Top10 der wärmsten Orte Deutschlands im Jahr 2023 auf. Komplettiert wird die Liste von Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz), Frankfurt und Geisenheim (beide Hessen).

Nie war es wärmer in Deutschland als 2023

Obwohl sechs der zehn wärmsten Orte Deutschlands 2023 in Baden-Württemberg liegen, belegt der Südwesten im Ranking der wärmsten Bundesländer nur einen geteilten Platz sechs. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes hatte es „Ländle“ im vergangenen Jahr im Durchschnitt exakt 11 Grad Celsius. Im Saarland (11,5 Grad) war es demnach am wärmsten, gefolgt von Berlin (11,3 Grad) und Nordrhein-Westfalen (11,2 Grad).

Die bundesweite Durchschnittstemperatur lag im vergangenen Jahr laut dem Deutschen Wetterdienst bei 10,6 Grad – und war damit so hoch wie noch nie zuvor seit dem Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1881. Damit setzt sich ein besorgniserregender Trend fort: Zwölf der zwanzig wärmsten Jahre Deutschlands waren in den vergangenen zwanzig Jahren.