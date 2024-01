Wetter im Südwesten: Wo liegt in Baden-Württemberg aktuell Schnee?

1 Wo liegt gerade Schnee in Baden-Württemberg? (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Frostig ist es nun schon eine Weile, aber wo ist der Schnee in Baden-Württemberg schon liegen geblieben? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt.











Der Winter hat temperaturmäßig zuletzt noch einmal an Fahrt aufgenommen. Es ist schon einige Tage nachhaltig frostig, Seen frieren zu und auf dem Stuttgarter Bärensee fahren die Menschen sogar – verbotenerweise- Schlittschuh. Was dabei bis heute allerdings weitestgehend ausgeblieben ist, ist der Schnee, der das Winterpanorama vollständig machen würde.

Das ist allerdings nicht nur in Stuttgart und der direkten Umgebung der Fall, erklärt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „Es ist winterlich kalt, aber im Flachland liegt nur vereinzelt ein bisschen Schnee.“ Puckert spricht hier von Schneemengen um einen Zentimeter herum.

Im Hochschwarzwald liegt am meisten Schnee

„Etwas anders sieht es in Höhenlagen aus. Allerdings ist auch hier der Schnee nicht in Massen vorhanden.“ Auf der Schwäbischen Alb käme man auf bis zu zehn, in Leutkirch im Allgäu sogar nur auf fünf bis sieben Zentimeter. Am meisten Schnee gäbe es laut Puckert im Hochschwarzwald, allerdings auch hier nur in den obersten Höhenlagen. Auf dem Feldberg etwa gäbe es 20 bis maximal 30 Zentimeter Schnee.

Auch die kommenden Tage bringen vorerst wenig Hoffnungen auf weiße Landschaften. Dienstag bleibt es zwar kalt, der Schnee bleibt jedoch aus. Am Mittwochmorgen bis -vormittag warnt Puckert allerdings vor Glatteis. Ab Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag wird es dann kurzzeitig tauen. „Wir haben ab Mittwochabend Tauwetter mit teilweise deutlichen Temperaturen über Null Grad, wodurch sich die Glatteisgefahr löst.“

Etwas mehr Schnee am Donnerstag

Etwas Hoffnung auf Schneeflocken birgt dann der Donnerstag. „Aus Nordwesten kommt am Donnerstag wieder kalte Luft und der Niederschlag wird sich nach und nach in Schnee verwandeln.“ Viel sei aber auch dann nicht zu erwarten: Der DWD schätzt bis zu fünf Zentimeter Neuschnee mit regionalen Unterschieden.