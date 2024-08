Wetter im Südwesten: DWD warnt vor Unwettern in Teilen Baden-Württembergs

DWD warnt vor Unwettern in Teilen Baden-Württembergs

1 Eine Unwetterzelle über Stuttgart Foto: IMAGO/vmd-images/IMAGO/Simon Adomat

Gewitter zogen schon am Wochenende über den Südwesten. Nun gibt es eine explizite Warnung des Deutschen Wetterdiensts für bestimmte Landesteile.











Link kopiert

In Teilen Baden-Württembergs sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge am Abend schwere Gewitter möglich. Betroffen seien die Regierungsbezirke Stuttgart und Karlsruhe, teilte der DWD kurzfristig in einer amtlichen Unwetterwarnung mit.

Blitzschläge, umstürzende Bäume und Überflutungen können lebensgefährlich sein, warnte der DWD. Der Wetterdienst empfiehlt bei schweren Gewittern unter anderem, sich nicht im Freien aufzuhalten und Gewässer zu meiden.