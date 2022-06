1 Über Stuttgart und der Region steigt am Freitagnachmittag die Gewitter-Gefahr. (Archivbild) Foto: dpa/Andreas Rosar

Die für das Wochenende angekündigten Unwetter im Raum Stuttgart stehen laut DWD in den Startlöchern. Bis in die Nacht hinein hält diese Wetterlage an. Ein Überblick.















Link kopiert

In Baden-Württemberg haben sich am frühen Freitagnachmittag zwei Gewitterzellen gebildet, die heftige Unwetter über das Land bringen. Auch in der Region Stuttgart könnte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den kommenden Stunden zu starken Gewittern kommen.

Wie DWD-Meteorologe Peter Crouse berichtet, befindet sich eine Gewitterzelle über Pforzheim und zieht langsam Richtung Nord-Westen, die zweite Zelle hat sich im Südschwarzwald gebildet (Stand: 13.30 Uhr). In beiden Regionen blitze und donnere es schon.

„Wir wurden auch etwas von dem plötzlichen Auftreten dieser Gewitterzellen überrascht“, sagt Peter Crouse. Es könne innerhalb kürzester Zeit auch in der Region Stuttgart zu Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Bis in die erste Nachthälfte müsse mit Unwettern gerechnet werden, bevor sich die Wetterlage wieder beruhigt und wir wohl sonnig in den Samstag starten werden. Doch die Freude wird nur kurz Bestand haben, denn am Nachmittag scheinen dann schon wieder Gewitter aufzuziehen.

Diese unbeständige Wetterlage wird uns bis mindestens Pfingstmontag erhalten bleiben.