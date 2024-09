Wetter im Raum Stuttgart: T-Shirt-Wetter zum Sommerende

1 Am Wochenende könnte das schöne Wetter viele Stuttgarter nach draußen locken. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Auf Stuttgart und Region kommen noch einmal warme und sonnige Tage zu. Herbstliches Regenwetter wird erst ab nächster Woche erwartet.











Link kopiert

Die letzten kalendarischen Sommertage in Stuttgart und der Region versprechen freundliches Wetter. „Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag erwarten wir überwiegend heitere Bedingungen“, berichtet Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst.

Zwar könnten vereinzelt Quellwolken die Sonne verdecken, doch Regen ist zunächst nur im Norden Baden-Württembergs und am Wochenende im Bergland zu erwarten. Dort kann es örtlich auch zu Gewittern kommen. Für den Raum Stuttgart sind hingegen trockene Tage angekündigt.

Sommer verabschiedet sich mit angenehmen Temperaturen

Nach einem windigen und regnerischen Wochenbeginn zeigen sich die letzten Sommertage nun von ihrer milden Seite. Am Donnerstag und Freitag erreichen die Temperaturen in Stuttgart bis zu 22 Grad, am Wochenende liegt die Höchstmarke bei etwa 23 Grad.

Die angenehmen Temperaturen bleiben in der zweiten Wochenhälfte stabil. Nachts fallen die Werte unter der Woche auf etwa 8 Grad, zum Wochenende hin steigen sie auf 9 bis 11 Grad an. In der Nacht auf Montag wird es etwas milder.

Regen kündigt sich zum Herbstbeginn an

Der anfangs noch kräftige Nordostwind, der am Mittwoch und Donnerstag zu spüren ist, nehme in den folgenden Tagen ab, erklärt Steiner. Dies könne in feuchten Gebieten dazu führen, dass sich stellenweise kleine Nebelfelder bilden, berichtet der Wetterexperte.

Der erste Regen werde zu Beginn nächster Woche erwartet. Montagnacht, pünktlich zum kalendarischen Herbstbeginn, ziehe dann ein Regenband von Westen her über die Region.