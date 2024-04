Wetter im Raum Stuttgart: Am Wochenende schaut der Sommer vorbei

1 Am Wochenende soll es im Raum Stuttgart so richtig warm werden. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nachdem uns das Wetter in den vergangenen Tagen mit teils frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein verwöhnt hatte, zeigt sich der Ostermontag von seiner schmuddeligen Seite – und auch die kommenden Tage werden eher durchwachsen. Doch für das nächste Wochenende macht uns der Deutsche Wetterdienst Hoffnung.

Kletterte das Thermometer am Ostersonntag im Raum Stuttgart noch bis auf knapp 20 Grad, hat uns seit Montag eine Kaltfront im Griff. Regenschauer und Temperaturen von rund 12 Grad lassen da eher keine Frühlingsgefühle aufkommen. Wie Marco Puckert, Mitarbeiter beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart, berichtet, wird es am Dienstag mit 14 bis 15 Grad nur unwesentlich wärmer, zumindest gebe es längere Abschnitte, an denen es trocken bleibt. Am Mittwoch nehme die Niederschlagswahrscheinlichkeit wieder zu, bevor es am Donnerstag wieder etwas freundlicher werde.

Nachdem sich in der Nacht zum Freitag die letzten Schauer verabschiedet haben werden, soll das frühlingshafte Wetter mit aller Macht zurückkehren. Am Freitag klettere das Thermometer im Raum Stuttgart schon auf knapp über 20 Grad und am Wochenende sei noch besseres Wetter in Aussicht. „Momentan sieht es so aus, als ob die Temperaturen am Wochenende im Stuttgarter Raum auf 25 bis 27 Grad steigen“, prognostiziert Puckert, dies sei jedoch noch mit Vorsicht zu genießen, da sich bis dahin an den Wettermodellen noch einiges ändern könne. Sicher sei aber, dass der Frühsommer zum Wochenende auf eine Stippvisite vorbeischaut.