Wetter im Norden: Erster Schnee in Hamburg – Glättegefahr am Morgen

1 Die Straßen Hamburgs sind vom ersten Schnee der Wintersaison überzogen. Foto: René Schröder/News5/dpa

Der Schnee hat den Norden erreicht: Hamburg zeigt sich im Winterkleid. Doch schon am Montagmorgen droht auch dort Glätte. Wie Lage auf den Straßen der Hansestadt am Abend war.











Hamburg - Der Schnee hat den Norden Deutschlands erreicht: Am Abend hat es in Hamburg erstmals in diesem Winter geschneit. Die Stadt war mit einer dicken Schneeschicht überzogen, wie ein dpa-Fotograf sagte.

Den Verkehr beeinträchtigte der Schneefall bis kurz vor Mitternacht allerdings kaum. Die Polizei in der Hansestadt hatte keine größeren Beeinträchtigungen oder Unfälle auf den Straßen zu vermelden. Auch im Bahnverkehr kam es nicht zu Verspätungen, die durch die Wetterbedingungen verursacht wurden.

Doch im Norden wird die weiße Pracht wohl nur kurz halten: Im Laufe des Montags soll es dem Deutschen Wetterdienst zufolge im Norden bei Temperaturen von zwei Grad im Binnenland und bis zu sieben Grad auf Helgoland eher regnen statt schneien.

Dennoch ist Vorsicht geboten, denn es könnte glatt werden. Besonders am Montagmorgen sei mit Glätte auf den Straßen Hamburgs zu rechnen, so der Wetterdienst.