Wetter im Ländle: Stuttgart versinkt im Dauerregen – Ausnahme oder die Zukunft?

1 Rudersberg: Ein ganzes Dorf steht Anfang Juni unter Wasser. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Das Jahr 2016 ging als Jahrhunderthochwasser in die Geschichtsbücher ein. Doch bereits fünf Jahre später wurden viele Städte im Ländle erneut von Wassermassen heimgesucht. 2023 fiel bislang fast doppelt so viel Niederschlag wie in den Vorjahren. Müssen wir in Zukunft mit dem vielen Regen leben?











Land unter hieß es Ende Mai, Anfang Juni in vielen Regionen im Ländle. Wochenlang regnete es, zum Teil ungewöhnlich heftig, stark und vor allem – anhaltend. In der Folge traten viele Flüsse über ihre Ufer, Tiefgaragen liefen voll, Autos wurden weggespült und Keller überflutet. Tagelang hatten die Menschen im Südwesten mit massiven Wassermassen zu kämpfen.

Dann zeigte sich nach Wochen endlich die Sonne, um kurz darauf schon wieder das Feld zu räumen und sturzbachartigen Regenfällen, schwüler Luft und Dauerregen Platz zu machen. Und wieder die Sorge vieler Menschen, dass das Wasser in ihre Häuser, Dörfer, Städte zurückkehrt und alles zerstört, was im Weg steht. Zeigt sich hier der viel beschworene Klimawandel oder gibt es andere Gründe? Wir haben dazu mit dem Deutschen Wetterdienst in Stuttgart gesprochen und uns die Klimadaten der letzten Jahre angeschaut.

Betrachtet man die Wetterdaten der vergangenen Jahre, fällt auf, dass es im ersten Halbjahr doppelt so viel geregnet hat wie im Jahr zuvor. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 2023 ein überdurchschnittlich trockenes Jahr war.

Vergleicht man die Niederschlagsmengen in einem größeren Querschnitt rückblickend auf die vergangenen Jahrzehnte, fällt dennoch auf, dass die Niederschlagsmengen im Mai und Juni doppelt so hoch waren, als der Durchschnitt in den vergangenen Jahrzehnten.

Die folgende Grafik unserer Zeitung zeigt, wie viel es in den vergangenen 30 Tagen in Stuttgart (Schnarrenberg) geregnet hat - im historischen Vergleich. Der graue Bereich zeigt, wie viel Regen im gleichen 30-Tage-Zeitraum in den Jahren 1991 bis 2020 üblicherweise gefallen ist:

Grundsätzlich auffällig sei derzeit, so Marc Joußen, Meteorologe beim DWD in Stuttgart, dass das Wetter keine beständige Hochdrucklage aufweise, sondern wir einen „Schaukelsommer“ erleben – das bedeutet, kurze Hitzephasen wechseln sich mit starken Gewittern und Hochwasserphasen ab. Wer nun auf eine Entspannung im Juli hofft, den muss Joußen enttäuschen. „Ein Ende dieses Trends ist erstmal nicht abzusehen.“

Einen Grund für die ständigen starken Regenphasen sieht Joußen in den derzeit sehr hohen Meeresoberflächentemperaturen, wodurch wiederum viel Wasserdampf in die Atmosphäre gelange, die sich dann abregne. Dadurch sei es derzeit auch in den Gefilden im Ländle oft ungewöhnlich schwül. Das müsse aber kein Trend für die Zukunft sein. „Nächstes Jahr kann alles schon wieder ganz anders ausschauen“, sagt Joußen.