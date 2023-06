Nicht alle mögen’s heiß – so gehen Städte und Firmen mit der Hitze um

Hitze kann im Extremfall tödlich sein. Besonders gefährdet sind Ältere und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Städte im Kreis Esslingen wollen mit Baumpflanzungen Schatten und mit Brunnen Erquickung bieten. Firmen setzen auf Klimaanlagen.















Gefährlich wird es, wenn die Flüssigkeitssäule im Thermometer weit oben bleibt. Noch gefährlicher, nämlich lebensgefährlich, wenn man Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, hohen Puls, hohe Körpertemperatur und Bewusstseinstrübungen spürt. Ersteres – die Dauerhitze – sei noch nicht gegeben, sagt Bernhard Hellmich, Chefarzt der Inneren Medizin an der Medius-Klinik Kirchheim, da die Temperaturen nachts abkühlen. Deshalb kämen „derzeit nur vereinzelt Patienten mit hitzebedingten Problemen in unsere Notaufnahmen“. Anders werde die Lage, wenn „heiße Tage in Kombination mit Tropennächten über einen längeren Zeitraum auftreten“. Solche Hitzewellen seien „gesundheitlich äußerst problematisch, denn wegen der fehlenden Nachtabkühlung kann sich der Körper nicht ausreichend gut erholen“.