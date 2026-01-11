1 Laut Wetterdienst ist auf allen Verkehrswegen mit „erheblichen Beeinträchtigungen“ zu rechnen. Foto: Biewer/stock.adobe.com

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Montag vor spiegelglatten Straßen im Kreis Esslingen. Wann es besonders glatt sein soll – und wann es laut Experten wieder Sonne gibt.











Der Sturm samt „markantem Schneeereignis“, den Wetterexperten am vergangenen Samstag für möglich gehalten haben, ist im Kreis Esslingen nicht eingetroffen. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder – diesmal vor Glatteis. Die Warnung bezieht sich auf den kommenden Montagmorgen bis -vormittag, vor allem auf die Zeit zwischen sieben und elf Uhr im gesamten Kreis.

Demnach zieht laut den Experten Niederschlag von Westen auf. Nach kurzem Schneefall gehe der Niederschlag in Regen über, der auf den kalten Böden gefriere. Es bestehe verbreitet Gefahr vor Glatteis. „Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen“, heißt es vom DWD. Und: „In der Hauptzeit der Glätte von sieben bis elf Uhr wird es wahrscheinlich spiegelglatt sein.“

Am Montag gegen fünf Uhr soll es Minus drei Grad haben, ab 9 Uhr bewegen sich die Temperaturen voraussichtlich wieder im positiven Bereich. Der frostige Erdboden sorgt aber noch ein paar Stunden länger für glatte Straßen, so der Wetterdienst.

Wie wird das Wetter am Dienstag im Kreis Esslingen?

Bis zum späten Nachmittag gibt es laut Vorhersage der Experten zeitweise Regen, die Temperaturen liegen dann bei etwa sechs Grad. In der Nacht auf Dienstag soll es entsprechend keinen Frost mehr geben, die Tiefstwerte liegen bei drei Grad. Am Dienstag besteht nach Angaben des DWD eine große Chance auf Sonne bei zehn bis zwölf Grad.﻿