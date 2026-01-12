1 Laut Wetterdienst ist auf allen Verkehrswegen mit „erheblichen Beeinträchtigungen“ zu rechnen. Foto: Biewer/stock.adobe.com

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Montag vor spiegelglatten Straßen im Kreis Esslingen. Wann es besonders glatt sein soll – und wann es laut Experten wieder Sonne gibt.











Link kopiert

Der Sturm samt „markantem Schneeereignis“, den Wetterexperten am vergangenen Samstag für möglich gehalten haben, ist im Kreis Esslingen nicht eingetroffen. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder – diesmal vor Glatteis. Sie bezieht sich auf den Montagvormittag, vor allem auf die Zeit zwischen sieben und elf Uhr im gesamten Kreis. Demnach zieht Niederschlag von Westen auf. Nach Schneefall gehe der Niederschlag in Regen über, der auf den kalten Böden gefriere. „Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen“, heißt es vom DWD. Und: „In der Hauptzeit der Glätte von sieben bis elf Uhr wird es wohl spiegelglatt sein.“

Am Montag gegen fünf Uhr soll es Minus drei Grad haben, ab 9 Uhr bewegen sich die Temperaturen wieder im positiven Bereich. Der frostige Erdboden sorgt aber noch ein paar Stunden länger für glatte Straßen, so der Wetterdienst. Bis zum späten Nachmittag gibt es zeitweise Regen, die Temperaturen liegen dann bei sechs Grad. In der Nacht auf Dienstag soll es keinen Frost mehr geben, die Tiefstwerte liegen bei drei Grad. Am Dienstag besteht laut DWD eine große Chance auf Sonne bei zehn bis zwölf Grad.﻿

Auf den Straßen im Kreis hat es am Samstag mehrere Unfälle und Verletzte wegen Glätte gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war ein 46-jähriger Golf-Fahrer gegen 17.30 Uhr auf der L 1210 unterwegs. Kurz nach Kohlberg in Richtung Metzingen verlor er auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Es rutschte auf die andere Straßenseite, prallte gegen den Bordstein und kam zum Stehen. Zur selben Zeit kam eine 39-Jährige im Mercedes aus Richtung Metzingen und versuchte vergeblich, dem VW auszuweichen. Die Autos prallten gegeneinander. Der Mercedes löste seine Airbags aus, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. An beiden Autos entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Sommerreifen führen zu Unfall im Kreis Esslingen

Wegen Schneeglätte auf Höhe Neckartailfingen ist bereits gegen 16.30 Uhr ein 42-Jähriger in seinem Auto auf der B 312 von der Straße abgekommen. Laut Polizei blieb er auf dem rechten Grünstreifen stehen. Aus derselben Fahrtrichtung kam ein 36-Jähriger im VW herangefahren. Er fuhr langsam am VW vorbei. Eine 22-Jährige Frau hinter ihm bemerkte zu spät, dass der VW bremste. Sie hatte laut Polizei nur Sommerreifen am Fahrzeug und fuhr auf. Ihr Auto rutschte weiter in den Graben und musste geborgen werden. Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Drei Leichtverletzte bei Unfall auf der Neuffener Steige

Bei einem Unfall auf der Neuffener Steige sind gegen 19.10 Uhr drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr im Audi die Straße in Richtung Neuffen. Vor ihm war ein 22-jähriger Opel-Fahrer unterwegs, der rechtzeitig erkannte, dass ein Auto vor ihm von der Straße abgekommen war. Er bremste wegen diverser Teile auf der Straße ordnungsgemäß ab, was der 20-Jährige offenbar zu spät bemerkte. Beim Bremsen auf der mit Schneematsch überzogenen Straße kam er ins Rutschen und fuhr auf das Heck des Opels. Durch die Wucht wurden drei Insassen des Opels leicht verletzt. Der Audi erlitt einen Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro, am Opel entstand ein Schaden von 8000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Neuffener Steige war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Wie wird das Wetter am Dienstag im Kreis Esslingen?