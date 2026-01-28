Wetter im Kreis Esslingen: Es bleibt winterlich – aber wie ist es mit Glatteis und Schnee?

Es bleibt winterlich – aber wie ist es mit Glatteis und Schnee?

1 Fahren bei Eis und Schnee wie hier ein Fahrradfahrer am Sonntagabend ist nicht gerade ungefährlich. Foto: Johannes M. Fischer

Mit teilweise 20 Zentimetern Schnee wurde Esslingen und Umgebung in der Nacht von Sonntag auf Montag überrascht. Wie geht es mit dem Wetter weiter?











Seit Sonntagabend ist die Aufregung groß: Gerade im Raum Esslingen fielen Unmengen an Schnee – viel mehr, als man es aus den vergangenen Jahren kannte. Müssen die Menschen im Kreis Esslingen mit weiteren Überraschungen rechnen?

Eher nicht, meint der Meterologe Kai-Uwe Nerding vom Wetterdienst Stuttgart. „Es wird nicht so wild“, sagt er. Am Mittwoch liegt eine dichte Wolkendecke über dem Kreis, es ist diesig. Hier und da könnten ein paar Regentropfen herunterkommen. Die Temperatur wäre für einen Wintertag im normalen Bereich bei etwa 4 Grad.

„Im Rahmen“: Leichter Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt

Nach Sonnenuntergang könnte es etwas regnen, vielleicht auch ein wenig schneien. Es bliebe aber „im Rahmen“: ein bis drei Zentimeter, auf der Alb vielleicht auch mal fünf Zentimeter. Es sei keinesfalls vergleichbar mit dem Schnee in der Nacht von Sonntag auf Montag. Nachts sänken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt.

Autofahrer kamen am Sonntagabend bei Schnee und Eis in Esslingen-Zell nicht mehr den Berg hoch. Foto: Johannes M. Fischer

Aber Vorsicht: Es ist Winter und das heißt auch immer eine gewisse Glättegefahr auf der Schneedecke. Allerdings auch hier eine gewisse Entwarnung: Mit überfrierender Glätte und Glatteis sei nicht zu rechnen.

Am Donnerstag gibt es leichte Schneefälle, aber eine hohe Schneedecke wird es nicht geben, meint Nerding. Wo Schnee vor dem Haus liegt, gilt natürlich nach wie vor die Räumpflicht.