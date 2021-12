Standort für Brennstoffzellenfabrik in Weilheim Zukunft für Cellcentric nimmt Gestalt an

Nachdem ein Bürgerentscheid in Dettingen die Ansiedlung eines Brennstoffzellen-Herstellers verhindert hat, steigen die Chancen für einen Standort in Weilheim. In einem Beteiligungsprozess will die Stadt den Bedenken der Bevölkerung Rechnung tragen.