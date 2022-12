1 Eiskalte Temperaturen und Restschnee haben viele Familien am Wochenende ins Freie gelockt. Foto: Ines Rudel

Über das Wochenende blieb das Winterwetter noch erhalten. Doch in der kommenden Woche steigen die Temperaturen im Kreis Esslingen wieder und auch Regen ist mit dabei.















Am Wochenende ging es auf der Alb rund mit Rodel und Ski. Trotz eher geringer Schneedecke seien die Pistenbedingungen dank der kalten Temperaturen gut, teilen Liftbetreiber mit. Hoch Kaspar ließ zudem die Sonne scheinen. Damit wird in dieser Woche vor Weihnachten vorerst Schluss sein: Der deutsche Wetterdienst kündigt für Montag von Westen her Regen an. Die Temperaturen sollen ab Dienstag auf bis zu 13 Grad steigen. Die Wintersporteinrichtungen auf der Alb pausieren daher bis zum nächsten Frost. Auf unserem Bild zeichnet sich schon ab, dass auf den Hängen unterhalb der Burg Teck der Schnee bald von gestern sein wird. Foto: Ines Rudel