1 Der Winter bleibt um den Jahreswechsel unbeständig. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Blitze zucken, Schnee fällt, Sturmböen fegen durchs Land: Was der Winter in Baden-Württemberg jetzt alles auffährt und wo es besonders ungemütlich wird.











Link kopiert

– Schnee, Sturm und sogar Gewitter: Der Winter zeigt in Baden-Württemberg am Freitag seine raue Seite. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es wechselnd bis stark bewölkt mit Schnee- oder Schneeregenschauern, am Nachmittag örtlich auch mit Donner und Blitz. Dazu weht ein frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, im Bergland sind schwere Sturmböen möglich.

Die Temperaturen bleiben winterlich: Während im Bergland bis zu minus zwei Grad erwartet werden, sind im Raum Mannheim maximal fünf Grad drin. In der Nacht zum Samstag zieht teils mäßiger Schneefall durch, danach ist es wechselnd bis stark bewölkt. Vorsicht ist dennoch geboten: Bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 7 Grad droht Glätte.

Blick voraus aufs Wochenende

Auch am Samstag bleibt das Wetter unbeständig. Wechselnde Bewölkung und örtliche Schnee- oder Schneeregenschauer prägen den Tag. Die Höchstwerte reichen von minus 4 Grad im Bergland bis plus 3 Grad in der Kurpfalz.