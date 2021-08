1 Nicht nur die Pflanzen, wie hier auf den Fildern, hungern nach Sonnenstrahlen. Angesichts des kalten Augusts sehnen auch die Menschen die Rückkehr des Sommers herbei. Foto: Ines Rudel

Der August des Jahres 2021 ist nicht nur gefühlt ein Ausfall gewesen. An der Messstelle des Deutschen Wetterdienstes in Leinfelden-Echterdingen hat die Regenmenge 131 Prozent des langjährigen Mittels betragen.

Esslingen - Würde der 1948 gestorbene Münchner Komiker Karl Valentin noch leben, er wäre angesichts des Sommers 2021 vor Freude schier aus dem Häuschen. „Ich freue mich, wenn es regnet“, hat er einmal gesagt. „Weil, wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Er mag zwar in der Sache recht haben, so philosophisch gelassen sehen jedoch die wenigsten Menschen in der Region die seit Wochen anhaltende Schlechtwetterperiode. Denn bei vielen geht es nicht nur um die persönliche Befindlichkeit, sondern um handfeste wirtschaftliche Interessen. Freibäder, Eisdielen und die von Corona ohnehin gebeutelte Gastronomie sind auf Sonne und Wärme angewiesen. Landwirte, Obstbauern und Wengerter freuen sich über jeden Sonnenstrahl auf den letzten Metern zur Ernte oder zur Lese. Für sie ist es ein geringer Trost, dass das Landwirtschaftliche Wochenblatt von Baden-Württemberg in einer seiner letzten Ausgaben als Bild der Woche eine Grundwasser-Messstelle in Bad Schussenried abgelichtet hat, an der das von den trockenen Sommern der vergangenen Jahre offensichtlich erholte Grundwasser aus allen Ritzen drückt.