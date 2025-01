Wetter: Eisglätte schränkt Flugverkehr in Stuttgart ein

Eisglätte schränkt Flugverkehr in Stuttgart ein

1 Gefrierender Regen hat in Stuttgart den Luftverkehr beeinträchtigt. (Archivbild) Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa

Gefrierender Regen beeinträchtigt den Flughafen Stuttgart. Flugzeuge müssen auf andere Airports ausweichen. Starts verspäten sich.











Stuttgart - Der gefrierende Regen hat den Betrieb am Stuttgarter Flughafen stark beeinträchtigt. Es gebe große Verspätungen bei den Starts, sagte eine Sprecherin. Während der Winterdienst auf der Landebahn im Einsatz gewesen sei, könne kein Flugzeug landen oder starten. Inzwischen laufe der Flugbetrieb wieder.

Zwei Maschinen, die in Stuttgart landen wollten, seien auf andere Flughäfen ausgewichen. Eine landete in Nürnberg und eine am Baden-Airport bei Karlsruhe.